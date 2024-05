VITÓRIA DA CONQUISTA

Mulher é condenada a 16 anos de prisão por matar esposo em briga por R$ 50

O Tribunal do Júri da comarca de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, condenou uma mulher a 16 anos de prisão pelo homicídio de seu então companheiro, ocorrido na cidade em 2019. Segundo a acusação sustentada pelo promotor de Justiça José Junseira de Oliveira, a mulher matou a vítima com golpes de arma perfurocortante por motivo fútil.