Mulher é encontrada morta em motel de Vitória da Conquista

O caso foi registrado no loteamento Terras do Remanso

Uma mulher foi encontrada morta, na tarde de domingo (26), em um motel da cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Policiais militares da 78ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar o caso na localidade do loteamento Terras do Remanso.

Ao chegarem no local da ocorrência, os militares constataram o fato, isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e realização da perícia. De acordo com a PM, as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.