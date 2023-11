Mulher é morta a tiros pelo marido em Vera Cruz

Testemunhas do crime conseguiram conter o suspeito de matá-la. Policiais militares do 23 Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram até o local, detiveram o homem e o levaram para a 24ª Delegacia.

No local, os pms constataram o fato, havia uma mulher de 56 anos, vítima de disparos de arma de fogo pelo seu companheiro. O autor dos disparos foi detido e encaminhado para 24ª Delegacia do local. Segundo a PM, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Itaparica, onde teve a orte confirmada.

De acordo com a Polícia Civil, a arma do crime também foi apresentada na unidade policial e seguirá para a perícia. O homem seguirá custodiado à disposição do Poder Judiciário.