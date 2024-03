HOMICÍDIO

Mulher é morta pela sobrinha com golpe 'mata-leão' em Ribeira do Pombal

Uma mulher morreu após receber um golpe de estrangulamento do jiu-jitsu, conhecido como 'mata-leão', aplicado pela própria sobrinha. O crime aconteceu no município de Ribeira do pombal, no nordeste da Bahia, nesta segunda-feira (18).