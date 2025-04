APREENSÃO

Mulher é presa com 2 quilos de cocaína em ônibus na Bahia

Ônibus estava na BR-242, na altura de Barreiras, no oeste do estado

Uma mulher foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (9), após ser flagrada com cocaína na bagagem em um ônibus interestadual que ia da capital de São Paulo a Teresina, no Piauí. A abordagem ocorreu no km 827 da BR-242, à altura do município de Barreiras, no oeste da Bahia. >