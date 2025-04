'MEUS ETERNOS AMORES'

Viúva de piloto morto com filho de 7 anos em tragédia fala pela 1ª vez

Eduardo Imamura e o filho, Bento, morreram após um grave acidente de carro em uma rodovia no interior de São Paulo

Aline Torres Imamura se pronunciou pela primeira vez sobre a tragédia que tirou a vida do marido, o piloto Eduardo Imamura, e o filho, Bento, de 7 anos . Os dois morreram após um grave acidente de carro no último sábado (5), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Marília (SP).>

"Meus eternos amores, sempre estaremos juntos, nada irá me separar de vocês. Amo vocês além da vida", escreveu Aline em uma foto em que os três aparecem reunidos. "Obrigada por tantos ensinamentos e presentes, meus amores", acrescentou a cabeleireira, que também exaltou a parceria do amado: "Homem de orgulho, respeito, parceria, admiração, carinho, amor, enfim só elogios para você nesses 15 anos".>

Aline ainda compartilhou uma notícia sobre a tragédia e desabafou: "Meus parceiros. Minhas vidas. E agora?". A cabelereira também estava no carro no momento do acidente e sofreu apenas ferimentos leves. Outro passageiro, que não teve a identidade nem quadro de saúde divulgado, também estava no veículo.

>