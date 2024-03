TRÁFICO

Mulher é presa com cocaína dentro de bagagem em Barreiras

Uma mulher de 23 anos foi presa após o cão farejador da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar drogas em sua bagagem em Barreiras, no Oeste baiano, na noite de sábado (16).

Durante fiscalização na BR-242, no KM 800, município de Barreiras, os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha Campinas (SP) x Remanso (BA). Ao iniciar os procedimentos de fiscalizações nas bagagens, o cão farejador sinalizou positivo para drogas dentro de uma mochila. Ao ser verificado o conteúdo, foram encontrados 2,961 Kg de cocaína.

Ao ser questionada a respeito do conteúdo, ela informou que recebeu as malas de um desconhecido e que ganharia a quantia de R$ 1 mil para levar a droga até a cidade de Dirceu Arcoverde, no Piauí.