VITÓRIA DA CONQUISTA

Mulher é presa com mais de 65 kg de maconha no sudoeste da Bahia

Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um ônibus interestadual na BR 116, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. O transporte saiu de Belo Horizonte com destino à cidade de Natal. Uma mulher foi presa.