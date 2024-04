MOTORISTA FICOU FERIDO

Mulher morre atropelada em acidente com dois carros em Feira de Santana

Acidente que vitimou Rita de Cássia Miranda Barbosa ocorreu no cruzamento da Rua Cupertino Lacerda com a Comandante Almiro

Uma mulher de 59 anos morreu atropelada após dois carros colidirem na manhã desta sexta-feira (19), em Feira de Santana. O acidente que vitimou Rita de Cássia Miranda Barbosa ocorreu no cruzamento da Rua Cupertino Lacerda com a Comandante Almiro, no bairro Serraria Brasil. Um dos motoristas ficou ferido. As informações são da Polícia Civil e da TV Subaé.