VIA INTERDITADA

Não há vazamento na Avenida ACM e origem de gás no subsolo é investigada, diz Bahiagás

As equipes trabalharam durante toda a madrugada; via segue parcialmente interditada

Os bombeiros concluíram que não há vazamento de gás na rede de dutos na região da Avenida ACM, interditada desde a noite da quarta-feira (5) por conta do forte odor no local. Em nota, a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) esclareceu que o trecho foi isolado e limpo e a conclusão é de que o gás não vazou. Há, de fato, presença de gás natural na localidade, e os bombeiros apuram a origem. >

Por medida de segurança, a Bahiagás contou com o apoio do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) para uma intervenção da via, necessária para que estudos pudessem detectar a origem do gás e definir o plano de ação. >