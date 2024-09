PROTESTO NO DERBA

'Não havia arma, nem droga': moradores contestam versão da PM sobre ação que matou jovem de 18 anos

Amigos e familiares de Wendell de Aragão Pinto Ferreira dos Santos, 18 anos, que morreu após ser baleado por policiais no último domingo (15), realizam protesto na manhã desta terça-feira (17) na Estrada do Derba, que tem uma das vias interrompidas no bairro. Os manifestantes contestam a versão da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) sobre a ação que acabou na morte do jovem. Por meio de nota, a PM-BA informou que, na ocasião, agentes teriam encontrado homens armados em motocicletas que atiraram contra eles.