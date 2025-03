SURPRESA

Noivo é preso minutos antes do início do casamento em cidade baiana

Caso aconteceu em Porto Seguro, no sul do estado

O noivo aguardava o início da cerimônia com os convidados na área externa do cartório e tentou fugir quando os policiais chegaram. Ao ser levado pelos agentes, o homem entregou a chave do carro à noiva, que utilizava um vestido branco. Um vídeo mostra o momento da prisão. >