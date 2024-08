AFOGAMENTO

'Nossa alegria é que encontraram o corpo', relata tio de jovem que se afogou em Ipitanga

Corpo de Lucas Santana foi encontrado na manhã desta quarta-feira

Da Redação

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 20:31

Lucas desapareceu após ser arrastado por uma correnteza Crédito: Arquivo Pessoal

A família de Lucas Santana, 24 anos, encontrado morto nesta quarta-feira (21), na praia de Ipitanga, vive o luto, mas também o alívio do resgate do jovem. “É difícil, mas, graças a Deus, acharam o corpo. Agora é enterrar com dignidade. O coração deu uma aliviada porque toda hora falavam 'saiu, achou, não achou, apareceu ali', mas era alarme falso. Encontramos saco e até cadeiras vazias e todo mundo ficava louco e em pânico”, relatou o tio de Lucas, Juvanilson Pereira, 44 anos.

As buscas pelo jovem iniciaram no último domingo (18), quando ele desapareceu, após ser arrastado por uma correnteza na praia de Ipitanga. O corpo do empilhador de supermercados segue no Instituto Médico Legal com previsão de liberação na manhã de quinta (22). A partir disso, a família decidirá sobre o local e data do velório.

Familiares e amigos de Lucas acompanharam o trabalho de resgate. Eles montaram uma tenda improvisada na areia e alguns caminharam pela praia, na tentativa de avistar algum sinal de Lucas no mar. Enquanto isso, bombeiros e equipe da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) usavam motos aquáticas nas buscas.

De acordo com Juvanilson, o jovem costumava frequentar a praia com a esposa e os amigos. Lucas trabalhava há três anos como empilhador de supermercados e fazia transporte por aplicativos nos dias de folga para complementar a renda familiar. “Era um menino alegre, muito família e trabalhador. Era sobrinho da minha esposa, mas me chamava de tio e pai. Quando criança, ficava na nossa casa e era ciumento, tanto que foi uma agonia quando minha filha nasceu. Eu o tinha como se fosse meu filho”, lamenta.

O acidente ocorreu após Lucas entrar no mar com uma amiga, que foi resgatada com a ajuda de banhistas e socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está fora de perigo.