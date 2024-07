LIGAÇÃO VIÁRIA

Nova obra entre Vila Laura, Rótula do Abacaxi e Bonocô reduz trajeto para 700 m

As obras de construção da nova ligação viária entre as ruas Armando Tavares, na Vila Laura, e Luís Negreiro, em Santa Tereza (nas proximidades da Rótula do Abacaxi) vão trazer mais mobilidade para quem mora nas localidades e deseja acessar a rótula ou a Avenida Bonocô. O novo trecho reduz o tempo de deslocamento entre as regiões.