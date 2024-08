TRANSFORMAÇÃO

Nova Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho, será entregue neste sábado (3)

Rua foi completamente revitalizada

Da Redação

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 21:59

Rua foi completamente revitalizada Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

A Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho, será entregue à população completamente revitalizada em um ato simbólico neste sábado (3), às 9h, com a presença de gestores municipais. A reforma foi realizada sob a coordenação da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e contempla a reabertura da Rua Vieira Lopes, ao lado da clínica AMO, interligando o tráfego entre a Pedro Luiz e a Rua João Gomes.

O projeto adotado foi pensado para um melhor aproveitamento viário, com o objetivo de promover mais segurança e mobilidade urbana. Além disso, as áreas verdes foram valorizadas por meio do plantio de árvores, sendo integradas aos espaços públicos com a rotina dos soteropolitanos.

Para o superintendente da Transalvador, Decio Martins, a iniciativa é mais uma entrega que visa ajudar a transformar a mobilidade na capital baiana. Ele destaca como um dos pontos altos a realocação da antiga ciclofaixa, que antes ficava na via principal e compartilhava espaço com os demais veículos.

“Com a revitalização, os ciclistas têm 1,6 km de ciclovia sobre o canteiro central, somados os dois sentidos, com previsão de integração entre os diferentes modais, bicicleta e BRS (Bus Rapid System)”, disse o gestor. Uma nova ciclofaixa também será entregue à população, entre o Largo da Mariquita e a orla.

"Ciclistas poderão partir, por exemplo, da Avenida Anita Garibaldi e passar pela Rua do Meio (Rio Vermelho), até alcançar o Exército de Amaralina. Toda a reforma segue as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), especialmente no que se refere às larguras das vias e ciclovias", frisou Martins.