MOBILIDADE

Novo retorno é construído na Avenida Juracy Magalhães

A rota facilita o trânsito no Vale das Pedrinhas e no Nordeste de Amaralina

Um novo retorno foi implementado na Avenida Juracy Magalhães para ampliar mobilidade de motoristas e moradores. O caminho está na entrada do Vale das Pedrinhas, próximo ao Mercado do Rio Vermelho, sentido Aeroporto.

A obra, realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) em parceria com a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), desenvolveu a rota a partir de reuniões com a comunidade, que vinha pedindo por uma melhora na mobilidade da região.

O retorno impactará, principalmente, o dia a dia dos moradores do Vale das Pedrinhas e do Nordeste de Amaralina, segundo Tânia Scofield, presidente da FMLF: "Esse retorno é uma obra importante e necessária para a mobilidade, impactando o cotidiano dos moradores do Vale das Pedrinhas e do Nordeste de Amaralina, com a redução das distâncias e, consequentemente, do tempo de deslocamento para o trabalho e outros serviços, especialmente em casos de emergência na área da saúde”.