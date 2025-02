ATENDIMENTO DO SUS

Novos leitos de UTI e R$ 30 milhões em investimento: saiba o que será modificado no hospital da Ufba

Hospital atende cerca de 28 mil consultas e uma média de 970 internamentos mensais

Para 2026, a previsão é que R$ 13 milhões sejam utilizados para: reformas das áreas de Anatomia Patológica e das envoltórias do Hupes e instalação das linhas de vida e pontos de ancoragem na cobertura; implantação do Sistema de combate a incêndio e pânico; e reforma e ampliação do almoxarifado central do Hupes. A verba é proveniente do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal, que ao todo, vai disponibilizar R$ 34 milhões para investimentos na estrutura do hospital para o período de 2024-2027.>