ECOBAG PERSONALIZADA

"O Dulcismo abrange os ideais que a Santa Dulce dos Pobres pregava no dia a dia", diz gerente das Osid

Edição do CORREIO desta sexta-feira (13) terá ecobag personalizada da primeira santa baiana

Da Redação

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 22:03

Ecobag Santa Dulce Crédito: Divulgação

Quem comprar a edição de sexta-feira (13) do CORREIO também poderá levar um ecobag personalizada de Santa Dulce dos Pobres e um pôster. O conjunto será vendido com o jornal, por R$ 13, em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados).

A ecobag conta com uma ilustração da primeira santa baiana e um encarte contendo os ideais do Dulcismo, compreendendo o jeito Dulce de pensar, ser e agir.

“Estamos implantando essa cultura nas pessoas que passam pela nossa instituição. O Dulcismo abrange o jeito de ser, pensar e agir da Santa Dulce dos Pobres e os ideais que ela pregava no dia a dia. Esses valores só trazem coisas boas para a sociedade e quem comprar o jornal ajudará nessa divulgação”, declarou a gerente de captação de recursos das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Fagna Freitas.

O dia 13 de setembro é quando se comemora o Dia do Sócio-Protetor das Osid, que conta com 23 mil sócios-protetores. Fagna afirma que a instituição tem o objetivo de captar até 50 mil sócios no futuro. O site da Osid estará disponível para quem quiser fazer doações.

Sócio-protetor é aquele que faz doações mensais para as Osid, que é uma das mais importantes fontes de recursos da instituição voltadas à manutenção das atividades em prol da população em vulnerabilidade social. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode se tornar um sócio-protetor, contribuindo através de boleto bancário, débito em conta, PIX, cartão de crédito ou conta de energia. Além de ajudar, o sócio-protetor tem direito a descontos exclusivos oferecidos por empresas parceiras das Osid.

“A campanha de sócio-protetor surgiu com a ideia de que pessoas físicas ou jurídicas doem o valor que podem, acima de 10 reais, mensalmente para ajudar na manutenção das obras, nas despesas de custeios e de projetos. É extremamente importante que as pessoas se tornem sócias para que as obras sociais possam seguir vivas”, disse Fagna.