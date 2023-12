O que é reentrada espacial? Especialistas explicam possível causa de clarão visto no céu da Bahia

Clarão foi registrado em estados nordestinos como Bahia e Pernambuco. Crédito: Reprodução

Na noite desta sexta-feira (22), moradores de cidades da Bahia e outros estados do Nordeste relataram mais um clarão nos céus. Segundo análise preliminar da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (BRAMON) nas redes sociais, o que aconteceu foi uma reentrada de lixo espacial de um foguete que foi lançado a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang, na China, em janeiro de 2018. Mas, o que é a reentrada especial?

Leidiane Ferreira, Diana Góes e Manoel Oliveira, pesquisadores do Núcleo de Estudos em Meteoritos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), explicam que a reentrada espacial acontece quando detritos de objetos que foram enviados para o espaço, como pedaços de foguetes, satélites, parafusos ou chaves de fenda, são atraídos pela força gravitacional de volta para a Terra, passando pela atmosfera.

De acordo com os especialistas, o que houve nesta sexta-feira foi um fenômeno luminoso, e que ainda não é possível afirmar que foi um meteoro. "Meteoro é o efeito luminoso provocado pela entrada de uma rocha espacial na atmosfera no nosso planeta. No caso de ontem, muito provavelmente foi um efeito luminoso gerado por um lixo espacial, provavelmente um pedaço de um foguete chinês", afirmam.

Fenômeno astronômico visto agora há pouco em Petrolina (direita) e Santa Maria da Boa vista (esquerda) pic.twitter.com/6IPioHsj8y — Pedro Carvalho (@Oparbento1) December 23, 2023

Nas redes sociais, é fácil encontrar comentários de internautas questionando onde os objetos teriam caído e receosos de que ofereçam algum risco. Entretanto, segundo Leidiane, a probabilidade de que esses eventos resultem em acidentes ou ofereçam riscos reais ainda é baixa.

“Esses objetos são monitorados e cálculos são realizados para estimar seu possível local de queda. Além disso, tudo vai depender do tamanho do objeto. Quando entram em alta velocidade na Terra e entram em contato com a atmosfera e, consequentemente, em contato com os gases que estão ali presentes, são pulverizados, destruídos”, afirma. Ela reforça, entretanto, a necessidade das autoridades tomarem medidas em relação ao lixo espacial.

Chuva de meteoros estava prevista

Com cerca de cinco a seis meteoros por hora, estava previsto que a chuva de meteoros Úrsidas apresentasse um pico entre esta sexta (22) e sábado (23). O fenômeno, que teve início no dia 17 deste mês, deve ir até a próxima terça-feira (26), de acordo com o Royal Museums Greenwich.