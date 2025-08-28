APTIDÃO FÍSICA

O que é TAF e como funciona o teste que pode te eliminar no concurso público?

Tipo de avaliação é comum para concursos de polícia, Corpo de Bombeiros, Forças Armadas e carreiras em áreas similares

Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:05

TAF é etapa comum em concursos voltados para área de segurança Crédito: Shutterstock

Uma das etapas mais conhecidas em concursos voltados para a área de segurança, o Teste de Aptidão Física (TAF) tem o objetivo de avaliar o condicionamento físico mínimo dos candidatos para suportar as atividades da profissão. Esse tipo de avaliação é comum para concursos de polícia, Corpo de Bombeiros, Forças Armadas e carreiras em áreas similares. O CORREIO reuniu respostas sobre as principais dúvidas em relação ao TAF. Confira abaixo:

Quais concursos exigem o TAF?

Concursos para trabalhar em áreas de segurança, como certames para Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Judicial, Guarda Municipal, Polícia Técnica, Bombeiro Militar, entre outros.

Quais são os exercícios do Teste de Aptidão Física em concursos?

Os exercícios mais comuns em TAF são corridas de 12 minutos, que podem variar em tempo e distância, barra fixa, abdominal, flexão de braço e até mesmo natação, que é restrita a casos específicos.

Existe diferença de TAF entre homens e mulheres?

O TAF dos concursos públicos costuma ter diferentes índices para os candidatos do sexo masculino e do sexo feminino. Geralmente, os editais exigem corrida com menor tempo para mulheres, além de menor quantidade de abdominais. Em regra, a flexão feminina é com o joelho no chão. Já a barra fixa é isometria.

Como se preparar para o TAF? É possível treinar sozinho?

Contar com uma orientação de um profissional de educação física é essencial para dar orientações de como realizar o treino da maneira mais segura possível e ir realizando as progressões pertinentes. No entanto, caso não seja possível, os candidatos podem adquirir informações em sites que dão orientações de concursos.

Uma dica importante é se preparar com antecedência, manter o ritmo de treino, ter uma boa alimentação e não esquecer do tempo de descanso. Ter acesso aos editais anteriores é uma boa ideia para saber focar no treino.

Quanto tempo dura a prova do TAF?

O tempo de aplicação da prova vai depender, fundamentalmente, da quantidade de vagas que foram disponibilizadas.

Tem segunda chance no TAF?

Existe o “reteste” para o TAF. Em regra, são 72 horas após a prova, mas existem casos com menor tempo.

Que roupa usar no TAF?

Roupas sempre confortáveis, próprias para a atividade física. A prioridade é leveza e conforto.

O que comer dias antes do TAF?

Sobre o que comer, é ideal buscar um nutricionista, mas caso não seja possível, é sempre bom evitar industrializados e comidas muito gordurosas. Priorizar alimentos saudáveis e naturais, como raízes e carne branca ou vermelha magra (um pouco de gordura não faz mal, apenas o excesso).

O que acontece se reprovar no TAF? Há como reverter o resultado?

Um reprovado pode voltar por recurso administrativo ou via judicial, caso tenham motivos externos que justifiquem seu retorno, como a falta de estrutura para a execução.

As repostas são do professor Rodrigo Easy, bacharel em Educação física e professor de crosstraining em academias de Salvador a exemplo do Centro de Treinamento e Saúde Panteão (@ctpanteao). Dos 100 alunos de Easy, apenas um reprovou no TAF.