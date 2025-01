DICA

O que levar em consideração na hora de comprar um ar-condicionado?

Gerente de loja de eletrodoméstico dá dicas para fazer uma boa escolha

Millena Marques

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 02:30

Ar-condicionado Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A chegada do verão aumenta a busca por ar-condicionado em 30% nas lojas de Salvador em comparação com a primavera. Quem aponta a estimativa é o gerente da Guaibim da Avenida Sete, Neijocsã Fernandes Brazil. Mas, afinal, o que levar em consideração na hora de comprar um ar-condicionado? Os fatores variam de área a ser refrigerada à posição do sol. >

“Se a pessoa mora em uma região que o sol da tarde bate onde vai estar o condicionado, aí você vai ter uma quantidade de BTU se necessário para manter a temperatura ideal naquele ambiente que o sol bate sob essa lente constante”, explicou Neijocsã Fernandes Brazil. Caso o eletrodoméstico seja colocado em que a luz do sol não comprometa a durabilidade dele, a capacidade do equipamento pode ser menor. >

O número do BTU (Unidade Térmica Britânica), aliás, influencia diretamente no consumo de energia e na vida útil do produto, segundo o gerente. “Se a pessoa pega um produto de baixa potência e forçar ele numa área muito quente, o produto pode perder mais durabilidade e você com certeza vai pagar mais energia, porque ele vai ficar constantemente forçando, tentando te atender e não vai conseguir”, explica. >

“O BTU é exatamente é a capacidade de liberar a refrigeração de um ar-condicionado, quanto maior a quantidade de BTUs, mais potente vai ser a refrigeração”, continua Neijocsã Fernandes. As opções mais vendidas são as de 9 mil BTUs. Na Guaibim, há modelos da Philco vendidos entre R$ 2.499 e R$ 2.600. Nas Casas Bahia, os valores variam entre R$ 2.199 (Philco/9 mil BTUs) e R$ 2.899 (Hincense/9 mil BTUs). Já na Magazine Luiza, os valores variam entre R$ 2.300 (Agratto/9mil BTUs) e R$ 2.700 (Gree/9 mil BTUs). >