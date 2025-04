SUCESSO SOTEROPOLITANO

O segredo do suco de limão com coco que fatura R$ 140 mil em Salvador

Bebida encantou personalidades como o cineasta americano Spike Lee, o cantor Péricles e a atriz Regina Casé

Millena Marques

Publicado em 11 de abril de 2025 às 14:45

Milton França, inventor do suco de limão com coco que faz sucesso no Pelourinho Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quem passa pelo Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, dificilmente não para no carrinho de Milton França. Nele, o ambulante faz sucesso com o suco de limão com coco, que, cá para nós, já deveria ser patrimônio gastronômico da cidade. Por lá, já passaram nomes como o cineasta americano Spike Lee, o cantor Péricles e a atriz Regina Casé. A receita diferenciada foi criada há mais de 20 anos e garante ao ambulante um faturamento de R$ 140 mil por ano – contando com o ponto que funciona na Barra há três anos. >

Mas, afinal, qual é o segredo da receita que conquistou milhares de corações? Bom, a forma como a bebida é feita está guardada a sete chaves por Milton. "Ele não conta de jeito nenhum, ele fala que se ele revelar o segredo, ele vai perder a clientela. E realmente é algo que precisa saber proporção, tem toda uma forma de fazer, todo um preparo que chega nessa combinação perfeita e nesse sabor único", diz a filha de Milton, Ábia França, que é responsável por levar o suco para eventos e cuidar das redes sociais.>

"Então, assim, por exemplo, eu sei fazer, mas o meu suco não fica igual do meu pai, né? Ainda tem isso, tem uma questão que é ele, né? A forma dele fazer, então é toda uma forma especial, não é tão simples assim. Não é só jogar o limão e o coco que vai chegar essa receita, entendeu?", finaliza Ábia.>

Suco de limão com coco de sr. Milton França Crédito: Marina Silva/CORREIO

Como Milton chegou a uma receita tão gostosa e diferenciada? A resposta é simples: a junção perfeita aconteceu após o ambulante procurar um elemento que equilibrasse a acidez do limão. “Eu tive a ideia de vir para o Centro, onde eu comecei a desenvolver um suco de lima. O pessoal me conhecia como sr. Lima. Aí comecei a trabalhar com variedade de sucos, especialmente com suco de limão. Só que o limão era muito ácido. Essa acidez não era muito boa”, conta.>