ARTE

Obras de artistas baianos são exibidas na inauguração da NATA Art&Design em São Paulo

Andrea Fiamenghi, Christian Cravo e Marcio Lima estarão presentes na abertura próxima terça (24)

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 16:02

Ariela Mansur e Natasha Szaniecki, idealizadoras da galeria Crédito: Divulgação

A partir da próxima terça-feira (24), a NATA Art&Design abre suas portas com a exibição de cerca de quarenta artistas de todo o país. Andrea Fiamenghi, Christian Cravo e Marcio Lima são os representantes da Bahia, com curadoria de Pedro Ariel Santana, da Casa Cor. A galeria fica localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo.

A NATA Art&Design é uma galeria de arte e design contemporâneos com um acervo composto por artistas plásticos, fotógrafos, designers e escultores, autônomos e multidisciplinares de todo o Brasil, além de nomes já consagrados das artes plásticas, priorizando obras inéditas e exclusivas. Hoje, o acervo da galeria é composto por 30% do mercado secundário 70% do primário. “Sou filha do marchand baiano Valdemar Szaniecki, que me ensinou a amar a arte e a Bahia. Ter artistas baianos no meu portfólio é não só uma homenagem ao meu pai, como também aos artistas baianos, que eu tanto admiro”, diz Natasha Szaniecki, uma das donas da galeria.

Apaixonadas por arte e pelo desejo de mudar de carreira, Ariela Mansur e Natasha Szaniecki decidiram se juntar para inaugurar uma galeria de arte e design. Ambas são colecionadoras e frequentadoras de museus e galerias de arte desde muuito novas. Do resultado dessa parceria, nasceram a NATA Art& Design e a la petite nata.

“Meu pai inaugurou a galeria dele na década de 50 com uma exposição individual do Di Cavalcanti e com presença da Tarsila do Amaral e do Volpi”, conta Natasha. “Esse amor pela arte está nas veias”, completa.

Obra exposta na galeria Crédito: Divulgação

Após uma trajetória no mercado financeiro, Ariela decidiu fazer uma mudança na carreira para seguir sua paixão: a arte e o design contemporâneos, além de dar um salto profissional, e seguir o desejo de se conectar com o universo criativo. “Com a abertura de um espaço físico cuidadosamente decorado, oferecemos peças exclusivas, buscando unir o talento de artistas com o público consumidor. Temos como objetivo, disponibilizar um local onde os artistas possam expor suas criações de forma acessível e valorizada”, diz.

Naturalmente, nasceu a la petite nata, um espaço dentro da NATA, inspirado nas lojinhas de museus como a do MOMA, onde é possível obter peças de arte a preços mais atraentes assinadas por artistas plásticos.

“Em um ambiente aconchegante e acolhedor, queremos proporcionar uma imersão nas mais diversas linguagens e fascínios da arte e do design a quem queira adquirir uma peça de arte. Pretendemos proporcionar o desejo e a oportunidade de se ter uma obra assinada por um artista que gere afeto, conforto e beleza. Se uma peça provocar reflexões, emocionar ou inspirar, já atingimos nosso objetivo”, dizem as sócias.

“Nosso espaço é dedicado à difusão da cultura e da arte, proporcionando experiências únicas e oportunidade de conhecer e adquirir trabalhos artísticos, através de uma rigorosa e cuidadosa curadoria”, concluem.

Galeria Crédito: Divulgação