Oficinas gratuitas de teatro e dança abrem inscrições em Salvador

Cursos fazem parte do projeto Novembro das Artes Negras

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 21:06

Cursos gratuitos de teatro e dança Crédito: Lucas Malkut - Ascom/Funceb

Oficinas gratuitas de teatro e dança estão com inscrições abertas para 80 novas vagas em Salvador, como parte do projeto Novembro das Artes Negras. Antecipado e produzido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, o programa está em sua sétima edição, e contará com quatro diferentes oficinas.

Podem participar das oficinas pessoas a partir de 16 anos, sem ser necessário ter experiência prévia na área. São 20 vagas em cada curso, sendo algumas aulas presenciais e outras online.

A primeira oficina é sobre teatro, ministrada por Caw Bomfim, e ensinará o chamado Experimento do Cardume - um jogo que trabalha as conexões entre o corpo individual e o coletivo, e compõe cenas a partir do pensamento sensível, captador de som, imagem e movimento, e do pensamento simbólico, que parte de palavras. O curso acontecerá entre 8 de outubro e 8 de novembro, toda terça e quinta, das 17h às 19h, no Espaço Cultural Alagados, e recebe inscrições até a próxima sexta-feira (4).

O segundo curso de teatro ofertado é o de Robson Raycar, tratando dos quatro tipos de exercício do Teatro do Oprimido. Nele, são desenvolvidas percepções tátil, auditiva, visual e sensorial, trabalhando o corpo em movimento, montagem de cena do teatro Foro e sonoplastia para atores e não atores. Também às terças e quintas, as aulas serão das 18h às 20h, entre 8 de outubro e 7 de novembro, no Cine Teatro Solar Boa Vista, com inscrições abertas até 4 de outubro.

O terceiro, ensinado por Alan Miranda, ensinará a famosa Stand Up Comedy, comentando técnicas de teatro, expressividade, dramaturgia, e empreendedorismo no humor, até o desenvolvimento de shows ao vivo. As aulas serão de 15 de outubro a 14 de novembro, às terças e quintas, das 18h às 20h, na Ampla - Associação de Moradores de Plataforma (Praça São Braz, 14 - Plataforma). Neste caso, as inscrições vão do dia 1 de outubro ao dia 10 de outubro, e podem ser feitas pelo Centro Cultural Plataforma, ou online pelo site do Governo do Estado.

O último curso é a oficina que une teatro e dança, ministrada por Daniele Souza e Rene Oliveira. Lá, os alunos aprenderão técnicas de expressão corporal, respiratória e vocal, exercícios de improvisação e jogos de dramatização. A ideia é desenvolver não só a criatividade, mas também a comunicação. As aulas serão na Sede do Malê Debalê, em Itapuã, às quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h, do dia 23 de outubro a 22 de novembro, enquanto as inscrições podem ser feitas entre 8 e 18 de outubro.

Para se inscrever, é só acessar o site da Funceb ou ir presencialmente ao local onde acontecerá a oficina desejada, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Cada curso tem carga horária de 20h, com certificado entregue ao final.

Inscrições

Oficina de Teatro com Caw Bomfim

Inscrição : 26 de setembro a 4 de outubro de 2024, de segunda a sexta, das 10h às 16h



: 26 de setembro a 4 de outubro de 2024, de segunda a sexta, das 10h às 16h Aulas : 8 de outubro a 8 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 17h às 19h



: 8 de outubro a 8 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 17h às 19h Local : Espaço Cultural Alagados | R. Silvino Pereira - Uruguai, Salvador



: Espaço Cultural Alagados | R. Silvino Pereira - Uruguai, Salvador Link de inscrição



Oficina de Teatro com Robson Raycar

Inscrição : 26 de setembro a 4 de outubro de 2024, de segunda a sexta, das 10h às 16h



: 26 de setembro a 4 de outubro de 2024, de segunda a sexta, das 10h às 16h Aulas : 8 de outubro a 7 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h



: 8 de outubro a 7 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h Local : Cine Teatro Solar Boa Vista | Engenho Velho de Brotas, Salvador



: Cine Teatro Solar Boa Vista | Engenho Velho de Brotas, Salvador Link de inscrição



Oficina de Teatro com Alan Miranda



Inscrição : 1º a 10 de outubro de 2024, de segunda a sexta, das 9h às 17h (Centro Cultural Plataforma)



: 1º a 10 de outubro de 2024, de segunda a sexta, das 9h às 17h (Centro Cultural Plataforma) Aulas : 15 de outubro a 14 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h



: 15 de outubro a 14 de novembro, às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h Local : Ampla - Associação de Moradores de Plataforma (Praça São Braz, 14 - Plataforma)



: Ampla - Associação de Moradores de Plataforma (Praça São Braz, 14 - Plataforma) Link de inscrição