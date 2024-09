BAHIA

Senai oferece 297 vagas gratuitas de formação para jovens; veja cursos

O Senai Bahia está com inscrições abertas para 297 vagas gratuitas de cursos de Aprendizagem Industrial Básica, voltadas para a formação de jovens aprendizes. As oportunidades são para os municípios de Alagoinhas, Camaçari, Cruz das Almas, Feira de Santana, Ilhéus, Ipiaú, Valente e Vitória da Conquista.

O processo seletivo é voltado para jovens com idades entre 14 e 21 anos, que estejam cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental ou tenham concluído o ensino médio. Os interessados devem fazer a inscrição unicamente pela internet, no site do Senai, até 1º de outubro. As inscrições poderão ser encerradas caso seja atingido o número de vagas ofertadas.