GRATUITO

Ifba abre mais de 5,3 mil vagas para cursos técnicos em 22 cidades

Inscrições devem ser feitas a partir de 17 de setembro

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 09:47

Campus do Ifba em Brumado Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) publicou na quarta-feira (11) os editais do processo seletivo para ingresso no ano letivo de 2025. As vagas são para os cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma integrada e admissão nos cursos técnicos subsequentes ao Nível Médio.

No total, estão sendo ofertadas 5.375 vagas distribuídas por 22 cidades baianas que contam com campi do Instituto. Destas, 3.295 vagas são para cursos integrados e 2.080 para os subsequentes. Todos os cursos são gratuitos e duram entre 3 a 4 anos (integrados) e de 1,5 a dois anos, em média, os subsequentes.

Cursos integrados

O processo para ingresso nos cursos integrados é destinado a estudantes que, até a data da sua matrícula no Ifba, tenham concluído o Ensino Fundamental (1ª a 8ª série / 1º ao 9º ano).

As inscrições têm início no próximo dia 17 de setembro e poderão ser feitas até o dia 04 de outubro, exclusivamente, via internet. Será cobrada a taxa de inscrição para o ingresso nos cursos integrados, no valor de R$ 60. Estudantes que atenderem aos requisitos definidos no edital poderão solicitar a isenção total da taxa. Para auxiliar os candidatos que desejam solicitar a isenção, o edital traz um modelo para solicitar isenção da taxa de inscrição por declaração.

O período para solicitar isenção da taxa de inscrição e realizar o envio de documentos comprobatórios informados no edital vai de 17 de setembro até o dia 04 de outubro, mesmo prazo em que será possível solicitar o uso do nome social e fazer o envio dos documentos comprobatórios, também listados no texto do edital.

Informações sobre documentação necessária para realizar a inscrição, os cursos integrados ofertados em cada um dos campi do Ifba, os parâmetros da distribuição de vagas pela Lei de Cotas, entre outras, estão detalhadas no edital específico para ingresso nos cursos integrados.

A aplicação da prova será realizada no dia 01 de dezembro de 2024, conforme Edital para Ingresso de Estudantes - Cursos Integrados, disponível em no site da instituição. A prova terá exclusivamente questões objetivas das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

A lista de cursos dos 22 campi do Ifba que estão ofertando vagas para Cursos Técnicos Integrados para 2025 consta no edital.

Cursos subsequentes

O ingresso nos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma de oferta Subsequente em 2025 é destinado a estudantes que, até a data da sua matrícula no Instituto Federal da Bahia, tenham concluído o Ensino Médio (1º ao 3º ano).

A seleção dos candidatos para os Cursos Técnicos Subsequentes para ingresso em 2025 será realizada por meio de sorteio eletrônico. O sorteio das 2.080 vagas para os cursos subsequentes será realizado no dia 03 de dezembro de 2024, ocorrerá virtualmente através de transmissão pela internet, no canal da TV IFBA no Youtube, no horário a ser estabelecido e divulgado na página da instituição.

O resultado definitivo dos sorteios está previsto para o dia 10 de janeiro de 2025, conforme cronograma do edital.

Será cobrada a taxa de inscrição para o ingresso nos cursos subsequentes no valor de R$ 60. Estudantes que atenderem aos requisitos definidos no edital poderão solicitar a isenção total da taxa. Para auxiliar os candidatos que desejam solicitar a isenção, o edital traz um modelo para solicitar isenção da taxa de inscrição por declaração.

O período para solicitar isenção da taxa de inscrição e realizar o envio de documentos comprobatórios informados no edital vai de 17 de setembro até o dia 04 de outubro de 2024, mesmo prazo em que será possível solicitar o uso do nome social e fazer o envio dos documentos comprobatórios, também listados no texto do edital.

A lista de cursos dos 15 campi do IFBA que estão ofertando vagas para Cursos Técnicos Subsequentes para 2025 consta no referido edital.

Para realizar a inscrição é obrigatório que o candidato tenha conta ativa de e-mail, pelo qual poderão ser realizadas comunicações e a recuperação de senha de acesso ao sistema online de inscrição, cujo link é informado no edital.

Informações sobre documentação necessária para realizar a inscrição, os cursos subsequentes ofertados em cada campus, os parâmetros da distribuição de vagas pela Lei de Cotas, cotas de vagas para pessoas com deficiência (PCDs) e quilombolas, entre outras, estão detalhadas no edital disponível em ingresso.ifba.edu.br.

Bancas de verificação e procedimento de aferição

Em alinhamento ao que determina a Resolução nº 24 de 2021, do Conselho Superior (Consup) do IFBA, alinhada ao que estabelece a Lei de Cotas (Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012), o Instituto Federal da Bahia realizará procedimento de Banca de Heteroidentificação Racial de pessoas negras (pretas ou pardas) - para os candidatos aprovados que tenham sido convocadas para matrícula nas cotas de vagas reservadas para pessoas negras.

O Ifba também realizará procedimento de aferição do direito às vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD) para os candidatos aprovados que tenham sido convocadas para matrícula nas cotas de vagas reservadas para este segmento, bem como será realizado o procedimento de aferição do direito às vagas reservadas a candidatos com renda bruta familiar igual ou inferior a um salário-mínimo per capita para os candidatos aprovados que tenham sido convocados para matrícula nas cotas de vagas reservadas para pessoas com renda bruta familiar igual ou inferior a este valor.