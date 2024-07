AMIGO DA ONÇA

Onça-parda encontrada em banheiro de sítio na Bahia assusta moradores

Animal foi resgatado no último sábado (6)

Da Redação

Publicado em 8 de julho de 2024 às 17:14

O animal foi resgatado no último sábado (6) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma onça-parda foi encontrada dentro do banheiro de um sítio na cidade de Anagé, no sudoeste do estado. O animal foi resgatado no último sábado (6) pelo Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Após encontrar o felino, o proprietário do imóvel acionou o Centro, que encaminhou ao local uma equipe de técnicos e veterinário especialista em manejo de grandes felinos. Por volta das 22h, o animal foi sedado com a utilização de um Dardo Tranquilizante Veterinário.

Ele passou por uma avaliação clínica e foi conduzido para um espaço destinado aos cuidados de animais silvestres no município de Vitória da Conquista, a 60 km da cidade de Anagé.

"Ao chegar ao local, verificamos a situação comportamental do animal e discutimos as melhores estratégias para a captura, fizemos também o isolamento do local para evitar a presença dos curiosos e garantir a segurança destes e, ao mesmo tempo, o bem-estar da onça", explicou o médico veterinário do Inema, Marcos Leônidas.

"Durante todo o período, o animal ficou deitado no mesmo local, às vezes sentado e se mostrando confortável, o que facilitou todo o procedimento. Às 22h o animal foi sedado, avaliado e encaminhado para a cidade de Vitória da Conquista", completou.