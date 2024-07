TRÁFICO DE ANIMAIS

Tatu é resgatado dentro de carro em Vitória da Conquista

Animal estava escondido em mochila que estava no veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou um tatu no km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na noite de sábado (6). O animal estava escondido dentro de uma mochila em um carro abordado na via.