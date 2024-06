BALANÇO

PRF registra 68 acidentes nas estradas baianas durante o São João

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 68 acidentes nas rodovias federais que cortam a Bahia durante o São João, com 22 casos de maior gravidade, com vítimas fatais ou com ferimentos graves. O número é menor do que o contabilizado no mesmo período do ano passado, quando ocorreram 71 sinistros de trânsito e 22 ocorrências graves com 14 mortes e 78 feridos.