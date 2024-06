REGIÃO METROPOLITANA

Ciclista morre após ser atropelada em Lauro de Freitas

De acordo com as informações preliminares do boletim de ocorrência da Polícia Civil, Iraildes de Brito, de 47 anos, estava de bicicleta na Rua Antônio Carlos Magalhães, na localidade de Buraquinho, quando foi atropelada por um homem, que conduzia um veículo.