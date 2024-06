TRÂNSITO

Avenida Octávio Mangabeira terá ponto de ônibus provisório em trecho interditado

Buraco cedeu nas proximidades da antiga sede de praia do Bahia

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 20:43

Buraco interdita trânsito na Orla Crédito: Marina Silva/CORREIO

O trecho da Avenida Octávio Mangabeira interditado devido a um buraco que se abriu na pista terá um abrigo provisório no trecho localizado na altura do Posto BR/Colégio Imeja. O local fica próximo a antiga sede de praia do Bahia.

Devido ao desvio, passageiros improvisaram um ponto de ônibus no local, ficando expostos a chuva, por exemplo. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), uma equipe da secretaria fará uma avaliação técnica no local para implantar um abrigo provisório.

Segundo a Superintedência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os condutores têm a opção de seguir para a Rua Simon Bolívar, Rua Prof. Manoel Ribeiro, Av. Tancredo Neves, Av. Paralela, acessando a Av. Pinto de Aguiar, para retomar a Av. Otavio Mangabeira no sentido Itapuã.