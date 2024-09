BRT

Ônibus com capacidade para mais de 150 passageiros é testado em Salvador

Cidade está em fase preparatória para aquisição de financiamento que possibilitará a compra de quase 100 ônibus elétricos

Da Redação

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 17:40

BRT Salvador testa primeiro ônibus articulado com capacidade para mais de 150 passageiros Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

Foram iniciados, nesta quinta-feira (26), os testes com um ônibus articulado elétrico de 23 metros, em Salvador. Com capacidade máxima para conduzir mais de 150 passageiros, o novo ônibus opera na cidade para testar as condições de trafegabilidade e transporte de passageiros.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), as primeiras viagens do veículo foram na linha B1 expressa do BRT Salvador, responsável pelo trajeto Rodoviária x Pituba.

Salvador está em fase preparatória para aquisição de financiamento junto ao Banco Mundial, na ordem de US$ 94 milhões, que possibilitará a compra de quase 100 ônibus elétricos que irão incrementar a frota do transporte coletivo. Para garantir o modelo mais adequado ao sistema de transporte da cidade, a Semob segue em fase de testes com diferentes modelos.

Durante as testagens, a soteropolitana Juliana Santos, 20 anos, foi uma das primeiras passageiras a estrear o novo modal. A gerente administrativa destacou a comodidade proporcionada pelo tamanho alongado do veículo. “Não consigo nem comparar com o outro veículo, é bonito, imponente. Gostei muito, rápido, confortável, espaçoso, dá para acomodar mais gente. Vou chegar ao Itaigara em menos de dez minutos. Então, está ótimo. Está entregando tudo que promete mesmo”, declarou a jovem que iria a uma consulta médica antes de iniciar o trabalho.

As primeiras viagens foram realizadas sob o comando da motorista contratada por meio do projeto Mulheres no Volante. A ação envolve a Semob, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e a Associação das Empresas de Transporte de Salvador (Integra).

Carla Patrícia Maltez, de 41 anos, estreou no comando do ônibus articulado elétrico, nesta quinta. “Que carrão! Estou maravilhada! Se eu estou me sentindo assim, imaginem os passageiros. Vai ser top”, disse a condutora, enquanto se acomodava na direção.

Mãe de três filhos, Carla contou que dirigir um veículo elétrico de 23 metros tem sido motivo de muito orgulho para família. “Vejam minha trajetória: entrei na empresa como cobradora, passei pela escolinha, fui manobrista, motorista de micro, motorista de convencional e hoje estou aqui neste ‘sanfona’ do BRT. Comecei no pequenininho e hoje estou aqui no grandão”, disse emocionada.

Avaliação técnica