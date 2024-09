CRIMINALIDADE

Ônibus voltam a circular em Alto do Cruzeiro; aulas seguem suspensas após tiroteio

Os ônibus voltaram a circular na região do Alto do Cruzeiro, em Salvador, após um tiroteio na manhã desta segunda-feira (23) . O serviço de transporte foi suspenso por volta das 10h e retomou o atendimento às 11h, segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob).

Agentes da Semob e funcionários da Integra monitoram a circulação dos coletivos. Enquanto isso, as aulas seguem suspensas para mais de 600 alunos na localidade. Em decorrência da sensação de insegurança, as escolas municipais Frei Leônidas e Municipal de Pernambués estão com as atividades suspensas durante o dia. Ao todo, 660 alunos são afetados.