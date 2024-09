TRANSPORTE

Moradores de três bairros ganham nova linha de ônibus em Salvador

Os bairros do Engenho Velho da Federação, Ribeira e Federação passam a contar, a partir desta terça-feira (24), com um novo atendimento. A linha 0213-01 - Ribeira x Engenho Velho da Federação/Federação vai operar em duas faixas horárias do dia, e funcionará como um reforço no pico da manhã e da tarde, com viagens às 4h30, 6h, 15h10 e 16h05.