VEJA VÍDEO

Ônibus é atingido por explosivo em Salvador; membros da Bamor seriam alvo

Bomba teria sido arremessada por torcida organizada do Vitória; também há episódio de violência causada por torcedores do Bahia, segundo a Semob

Um ônibus do transporte público municipal foi atingido por um explosivo enquanto transitava na Avenida Octávio Mangabeira, na altura do bairro em Itapuã, em Salvador, na tarde de sábado (1º). Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), a bomba foi arremessada por membros de uma torcida organizado do Esporte Clube Vitória. >