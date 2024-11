SEM TRANSPORTE

Ônibus elétricos deixam de circular em duas linhas na RMS

Funcionamento está suspenso nesta quinta-feira (7)

Os ônibus elétricos que operam em duas linhas na Região Metropolitana de Salvador (RMS) pararam de circular na manhã desta quinta-feira (7). A interrupção do serviço afeta as seguintes rotas: Estação Aeroporto x Parque São Paulo e a linha Estação Aeroporto x Simões Filho.

Segundo a categoria, não há previsão de retorno do funcionamento. A suspensão parte de uma decisão do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindmetro).

O presidente do Sindmetro, Mário Cleber, reclama que o Governo do Estado deu apenas 19 ônibus elétricos para rodar em toda a Bahia, mas criou rotas sem oferecer novos coletivos. "Criaram mais quatro linhas e tiraram os ônibus de mais quatro linhas. Assim ficou apenas dois ônibus para cada linha. O que passava a cada 30 minutos nos pontos, agora demora 3h", afirma.

As linhas suspensas foram lançadas em 20 de setembro, há menos de dois menos. Elas fazem o trajeto Parque São Paulo (Lauro de Freitas) x Terminal Aeroporto e Simões Filho x Terminal Aeroporto e têm integração com o metrô.

"Demos um prazo para resolver o problema e não houve resposta. Se continuar assim, amanhã [sexta, 8] vamos encerrar a linha São Francisco do Conde x Águas Claras e Madre de Deus x Águas Claras", informa.

A reportagem entrou em contato com as empresas envolvidas e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) para ter esclarecimento sobre as negociações e aguarda retorno.