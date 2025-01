20 FERIDOS

Ônibus que se envolveu em acidente com 20 feridos passará por perícia

Batida foi na Avenida San Martim, na tarde de quinta-feira (16)

Tharsila Prates

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 13:28

Ônibus desceu ladeira desgovernado Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

O ônibus que perdeu o controle na Avenida San Martim, em Salvador, e se chocou contra um caminhão nessa quinta-feira (16) vai passar por perícia. Ao menos 20 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

A empresa Plataforma Transportes abriu uma apuração interna para identificar a causa do acidente. Passageiros contaram que, por volta das 13h, o motorista descia a ladeira quando perdeu o controle do veículo e colidiu com um caminhão de pequeno porte.

"A Plataforma Transportes SPE S/A lamenta profundamente o acidente com um dos seus veículos, ocorrido na tarde de quinta, na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. A empresa informa que tão logo tomou conhecimento do fato, adotou todas as providências necessárias no sentido do socorro e apoio às vítimas. A Plataforma já está realizando apuração interna para identificar a causa do sinistro", disse a empresa, em nota.

Uma das passageiras atendidas pelo Samu foi a estudante Eduarda Gomes, 19. Ela estava sentada no ônibus quando foi arremessada para frente devido ao forte impacto da batida. "Muita gente caiu por cima de mim. Fui arremessada para o chão", disse. A jovem, que machucou a perna, contou que o motorista do coletivo não conseguiu parar no ponto próximo ao acidente, o que indica que estava sem o controle do veículo.



"O ônibus passou muito rápido. As pessoas começaram a gritar para ele parar no ponto e, logo em seguida, bateu. Foi um susto muito grande, muita gente machucada, gritando."