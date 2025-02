METRÔ E BRT

Operação 24h e ônibus gratuito: veja funcionamento dos transportes no Carnaval de Salvador

Metrô terá 600 viagens adicionais na madrugada

Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 08:27

Metrô de Salvador Crédito: Ulisses Dumas/Divulgação

O metrô de Salvador vai contar com uma operação especial durante o Carnaval. As estações Lapa, Acesso Norte e Rodoviária funcionarão 24 horas para embarque, enquanto as demais estarão abertas apenas para desembarque. >

O funcionamento será das 5h de quinta (27) até 23h59 de quarta-feira (05), com mais de 600 viagens adicionais durante a madrugada. A exceção é para apenas a estação do Centro Administrativo da Bahia (CAB), que permanecerá fechada nesse período.>

Das 5h à meia-noite, o funcionamento será normal em todas as estações, permitindo embarque e desembarque de passageiros. De acordo com a CCR Metrô Bahia, é previsto um aumento de 10% no fluxo de passageiros em comparação ao ano anterior>

Além do metrô, o sistema BRT de Salvador também operará 24h, com trajeto entre a Rodoviária e a Lapa. Uma linha de ônibus gratuita será disponibilizada entre a Lapa e a Barra. >

No pré-Carnaval, durante o Fuzuê, Furdunço e Pipoco, o metrô funcionará até a madrugada.>

Mais de 900 colaboradores estarão em serviço para garantir o deslocamento seguro dos foliões. A operação também contará com o apoio da Polícia Militar da Bahia, que manterá uma base 24h na estação da Lapa, além de realizar patrulhamento nos terminais de ônibus, rondas no entorno das estações do metrô e monitoramento das saídas das passarelas.>