CRIME AMBIENTAL

Operação do Ibama apreende artefatos feitos com partes de animais ameaçados de extinção

Ao todo, 27 artefatos indígenas foram apreendidos em uma galeria no Pelourinho; dono será multado em mais de R$ 500 mil

Uma operação realizada, nesta sexta-feira (14), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resultou na apreensão de 27 artefatos indígenas confeccionados com partes de 47 espécies nativas ameaçadas de extinção. >

As espécies nativas foram usadas na confecção dos itens, que estavam em uma galeria de arte localizada no Pelourinho. Entre as peças apreendidas estão lanças, cocares, quadros e máscaras de rituais. Segundo o Ibama, o material apreendido será submetido à perícia para identificação detalhada, e os responsáveis responderão por crimes ambientais. >