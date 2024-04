SAÚDE

Pacientes na fila da regulação superlotam UPAs municipais em Feira

Nessa quinta-feira (4), 63 pessoas, aguardaram transferência para um local que atenda casos de alta complexidade. As vagas são disponibilizadas pelo Sistema de Regulação do Governo do Estado. Do total, 16 pacientes esperam na UPA Queimadinha, 15 na UPA Mangabeira e 32 nas policlínicas municipais: Feira X (5), Parque Ipê (6), São José (4), George Américo (7), Rua Nova (6), Humildes (2) e Tomba (2).