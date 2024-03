VEJA VÍDEO

Padre acusado de racismo religioso nega intolerância: 'Pedi que houvesse respeito'

O padre Manoel da Paixão Gomes do Prado, acusado de racismo religioso durante uma missa na Igreja dos Mares , em Salvador, na última sexta-feira (22), publicou um vídeo nas redes sociais negando qualquer tipo de discriminação. "Pedi simplesmente que houvesse respeito porque estávamos celebrando a Santa Missa [...] em nenhum momento desrespeitei ou fiz juízo de valor depreciativo dos nossos irmãos [do candomblé]", afirmou.

Segundo religiosos de matriz africana, o padre parou uma cerimônia para expulsar candomblecistas da igreja. O líder católico, no entanto, reitera que não houve expulsão e todos assistiram a missa até o final da celebração. "Não pedi a nenhum paroquiano que fosse expulsá-los, não pedi que ninguém fosse coagi-los ou chamasse a polícia", declarou.

Em nota, a Arquidiocese de Salvador comentou que valoriza e promove o diálogo inter-religioso, contando com uma Comissão Arquidiocesana para o Ecumenismo e o Diálogo Inter-religioso, assim como repudia quaisquer atos de intolerância religiosa, defendendo o respeito aos lugares de culto, aos próprios cultos e aos seus participantes.

Relembre o caso

Um babalorixá denunciou ter sofrido racismo religioso em uma missa na Igreja dos Mares, em Salvador, na última sexta-feira (22). Segundo o candomblecista Ronald Alagan, que acompanhou o caso, o líder religioso Adriano Santos estava com seus "iaôs" (filhos de santo que passaram pela iniciação) para acompanhar o culto, mas o padre parou a cerimônia para expulsar os religiosos do candomblé da igreja. O líder católico foi identificado como Pe. Manoel da Paixão Gomes do Prado.