PRISÃO EM FLAGRANTE

Pai que ameaçou filho teve prisão preventiva decretada por 'descontrole emocional' e histórico infracional

Na audiência, foi considerado que Carlos não tem histórico criminal, mas, ainda assim, o juiz entendeu que a liberdade dele representa um risco pelas características do crime. “Embora primário, as circunstâncias do caso - um delito cometido no âmbito doméstico com ameaça de morte, utilizando-se de arma branca – o descontrole emocional e a progressividade na gravidade das condutas delitivas evidenciam a periculosidade na soltura do flagranteado e a necessidade da prisão preventiva”, diz.