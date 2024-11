BAHIA

Pai de gêmeos que morreram prensados contra a parede é solto

Homem foi liberado após audiência de custódia; ele dirigia veículo que atingiu crianças

Depoimentos coletados pela investigação dão conta de que as duas crianças, Gael Ravi Alves dos Santos e Cael Levi Alves dos Santos, estavam na companhia da mãe e aguardavam a chegada do pai. Próximo à residência da família, no distrito de Santana do Sobrado, na zona rural do município, o homem perdeu o controle do veículo devido a uma pane mecânica. Sem conseguir frear ou desviar, o carro acabou prensando as vítimas contra a parede da casa.