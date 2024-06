Pãezinhos de Santo Antônio serão distribuídos em restaurantes do Centro Histórico

Participam da iniciativa os seguintes estabelecimentos: Axego, Boteco do Viajante, Cantina da Lua, Marrom Marfim e Tropicalia Gelato e Caffé, no Pelourinho; Cafeteria Nossa Senhora do Bom Café, Casa de Farinha, Fera Restaurante, Panificadora Santo Antônio, Poró, Varanda da Isa e Zanzibar, no Santo Antônio Além do Carmo; Bistrô 9, Feijoada da Ju e Restaurante São Miguel, no Mercado de São Miguel, na Baixa dos Sapateiros; e Bistrô Negreiros, no Largo da Saúde.