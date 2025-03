VÍDEO

'Parte da minha história': diz Pabllo Vittar sobre Salvador durante show de aniversário

Artista foi uma das atrações do show que aconteceu no Pelourinho



Maysa Polcri

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de março de 2025 às 20:15

Pabllo Vittar foi uma das atrações da festa Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quando Pabllo Vittar subiu ao palco montado na Praça Municipal, na noite deste domingo (30), gritos dos fãs e o barulho de leques puderam ser ouvidos de longe. A artista foi uma das sete atrações do show que celebrou os 476 anos de Salvador. Ao ser anunciada na grade, houve quem criticasse a escolha de Pabllo, que é natural de São Luís (MA). >

Os fãs, no entanto, marcaram presença desde cedo no Pelourinho e ocuparam a frente do palco. Pabllo Vittar foi convidada pela banda Àttooxxá e cantou hits como "Problema Seu" e "São Amores" ao lado da banda baiana. A artista não deixou de se declarar para a capital baiana. >

"Boa noite, Salvador! É um prazer estar aqui. Sempre que eu posso prestigiar essa cidade, eu venho, porque eu amo vocês. Essa cidade faz parte da minha história, e vocês também", celebrou. >

Pabllo usou um microvestido de crochê com detalhes dourados. Com sua presença marcante, a cantora sensualizou e se divertiu ao dividir os vocais com RDD, vocalista do grupo. >

Nos bastidores, a euforia dos fãs continuou e na saída do palco, muitos se aglomeraram na grade na esperança de um momento com a artista. Atenciosa, Pabllo fez questão de atender aos pedidos de fotos e interagir com o público.>