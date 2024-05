ITABUNA

​Passageiro por aplicativo é morto após discussão na Bahia

Um homem foi morto a tiros na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, no bairro Jardim Primavera. Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no domingo (5).

De acordo com as primeiras informações, um homem em uma motocicleta efetuou o disparo, após uma discussão. José foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

A equipe do Serviço de Investigação em Local de Crime da Delegacia de Homicídios de Itabuna expediu as guias periciais e de remoção, realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). As circunstâncias, autoria e motivação do crime são apuradas pela Polícia Civil.