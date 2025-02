REPETECO

Pelo 2° dia consecutivo, Salvador tem a temperatura mais alta do ano

Domingo (2) e segunda (3) foram os dias mais quentes de 2025 na capital baiana

Salvador registrou na segunda-feira (03), pelo segundo dia consecutivo, a maior temperatura do ano. O recorde foi de 35,7°C às 15h20 no bairro de Itapuã, superando o índice contabilizado no domingo (2) na Base Naval de Aratu, quando foram aferidos 35,2°C (12h). A informação é do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).>