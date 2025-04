TRAGÉDIA

Pelo menos 17 pessoas ficam feridas após teto de escola desabar em Itaparica

Desabamento ocorreu por volta das 15h desta terça-feira (15)

De acordo com informações da TV Bahia, as vítimas são 13 crianças e quatro adultos. As crianças foram encaminhadas para o Hospital Geral de Itaparica (HGI) após remoção dos escombros. Uma docente, no entanto, foi levada para o Hospital do Subúrbio, em Salvador, com suspeita de lesão na coluna cervical.>