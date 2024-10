SALVADOR

PF combate armazenamento e compartilhamento de abuso sexual infantojuvenil na Bahia

Ação combate armazenamento e distribuição de arquivos, imagens e vídeos com conteúdo relacionado ao abuso

A Operação Material Proibido, deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira (17), cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Ilhéus, Itabuna e Aurelino Leal, no sul do estado. A ação combate o armazenamento e distribuição de arquivos, imagens e vídeos com conteúdo relacionado ao abuso sexual infantojuvenil por meio da internet.