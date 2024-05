OPERAÇÃO MEADA

PF cumpre mandado de busca e apreensão contra chefe de quadrilha de estelionato em Feira de Santana

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9), a Operação “Meada”, fruto de investigação para reprimir a prática dos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa. O principal investigado reside em Feira de Santana, no interior da Bahia e foi alvo de cumprimento a dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. A PF apreendeu documentos, celulares, computadores e mídias relacionados à prática dos crimes em investigação, além de outros elementos de prova.

A investigação teve início em razão de golpistas terem colocado dispositivos conhecidos como “chupa cabra” em terminais eletrônicos da agência da Caixa Econômica Federal de Jales, no estado de São Paulo.

Tais objetos, feitos de plástico e instalados no bocal de inserção do cartão magnético nos terminais de autoatendimento, têm a função de reter indevidamente os cartões dos usuários.

Em decorrência da investigação da Delegacia da PF em Jales, foi possível identificar o indivíduo responsável pelo cadastro do número “0800” utilizado para a fraude, bem como foi possível confirmar que ele fazia uso indevido dos dados de outra pessoa, que não tinha qualquer relação com os fatos, tratando-se, portanto, de mais uma vítima do grupo criminoso.